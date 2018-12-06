Паршин: в «Торпедо» адекватные физические нагрузки, сезон покажет

Нападающий «Торпедо» Денис Паршин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (6:3).



«Рады, что выиграли сегодня. Но ещё у нас впереди две выездные игры, надо настраиваться. Нам удалось перевести игру за счёт характера, сами хотели победить. Все друг друга поддерживали, все большие молодцы.



«Динамо» подсело в ходе игры? Со стороны это лучше видно. Может, это мы немного прибавили. Я бы не сказал, что у нас слабые физические нагрузки. Они просто адекватные. Думаю, они правильно подобраны для каждого. Сезон длинный, он покажет. Нам ещё необходимо улучшить игру в обороне, тогда в атаке моменты будут и всё получится», — сказал Паршин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.



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