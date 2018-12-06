Толчинский: игроки ЦСКА не считают, 17-я победа подряд или 18-я

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2).



«Все ребята бились в течение всего матча, поэтому не было какого-то одного ключевого момента. Было много удалений, но наши бригады меньшинства — молодцы. Сумели выстоять. Игра «Авангарда» сюрпризом не стала. Мы знали, что они побегут с первых минут игры, ведь у них североамериканский тренер. Это стиль их игры. Мы проиграли первую половину первого периода, но при этом они ничего опасного не создали.



ЦСКА не думает о победной серии. Выходим на каждую игру, настраиваясь только на победу. Мы не считаем, какой подряд будет победа — 17-й или 18-й.



Конечно, я чувствую себя хорошо после двух дублей в двух последних матчах. Нечасто такое бывает. Была некая адаптация к КХЛ, где-то 15 игр ушли у меня на акклиматизацию, на адаптацию к площадкам. Первая половина у меня не задалась. Надеюсь, сейчас всё будет нормально», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА одержал 17-ю победу подряд, переиграв «Авангард»