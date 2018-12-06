Яремчук: уезжаю в «молодёжку» со смешанными чувствами, могли обыграть ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Александр Яремчук подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:3).



«Могли выиграть, потому что играли неплохо. В конце у нас было много моментов, в том числе и при игре «шесть на пять». Все прекрасно знали, что ЦСКА — отличная команда, поэтому готовились к быстрому, силовому хоккею. Они просто забили больше. Очень приятно было играть в такой атмосфере. Болельщики ЦСКА гнали команду вперёд, наших болельщиков тоже было слышно.



У меня нет персонального задания на игру. Я выхожу на матч как запасной, а дальше, если есть шанс, выхожу и стараюсь его использовать. Что касается гола Зернова, то я закрывал ворота, Егор Мартынов набросил на ворота, а Денис добил шайбу. Я не думаю об очках, а просто стараюсь выполнять установку тренера.

Со смешанными чувствами уезжаю в молодёжную сборную, ведь сегодня проиграли в хорошей игре. Если бы выиграли, то совсем здорово было бы. Шансы на попадание на чемпионат мира у всех равные. Всё будет зависеть от работы во время командного сбора, от игры на «двусторонках», — передаёт слова Яремчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.