Херсли: я пропустил три недели по семейным причинам, это вся информация

Защитник СКА Патрик Херсли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (5:1).



«Мы сегодня провели хорошую игру, довольно быстро забросили три шайбы, во втором периоде ещё две. Довольны результатом. Я быстро забил либо потому, что соскучился по хоккею, либо это отличная передача Гусева, после которой мне оставалось только хорошо попасть.



Пропустил три недели из-за семейных причин. Мне нужно было уехать, чтобы провести время с семьёй. Это вся информация, которую я готов предоставить.



Почему „Ак Барс“ в этом сезоне так неуверенно играет со СКА? Во-первых, счёт не всегда отражает происходящее на поле. Иногда ты побеждаешь — 5:1, иногда — 2:1, при этом содержание совершенно разное. Не хочу вспоминать прошлую игру, это было давно. Сегодня у „Ак Барса“ не было нескольких ключевых хоккеистов, а мы хорошо сыграли.



Что касается моего гола, то у нас есть несколько схем, как действовать после выигранного вбрасывания, но при этом каждая игровая ситуация уникальна, всё может измениться за долю секунды. Когда шайба у Гусева, он всегда ищет лучший вариант продолжения атаки.



Иногда, когда первые два периода закачиваются со счётом 5:1, характер игры меняется, хочешь ты этого или нет. Мы всегда хотим идти вперёд, наращивать давление, но что-то есть в человеческом менталитете, что до конца невозможно контролировать», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Казань не могла смотреть на это. СКА отгрузил чемпиону 11 шайб за две игры Казанцы казались не опасными кошками, а маленькими котятами.