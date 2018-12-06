Зернов: пропустив два гола, «Авангард» немного подломился

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился впечатлениями от проигранной встречи с ЦСКА (2:3).



«Получился хороший матч уровня плей-офф. Когда быстро пропустили два гола, то немного подломились. В третьем периоде хорошо играли, не получилось забить в конце, немного не хватило. Нет никакой досады. Все парни посмотрели друг другу в глаза, играли здорово, едем дальше. Стычка с участием Широкова пошла команде на пользу, Серёга — молодчик.



Хартли просил угрожать и больше набрасывать. Знали, что Сорокин здорово играет. Нужно было создавать трафик перед ним. ЦСКА — мастеровитая, быстрая команда. Не знаю, похож ли наш стиль на их. Может быть», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.