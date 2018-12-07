«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Панарин сделал 2 передачи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колумбус Блю Джекетс» одержал выездную победу в овертайме над «Филадельфией Флайерз» — 4:3.

Хозяева повели в счёте на 6-й минуте усилиями Клода Жиру, но «жакеты» вырвались вперёд ещё до свистка на перерыв – отличились Сет Джонс и Брэндон Дубински. На старте третьего периода Бун Дженнер увеличил преимущество «Коламбуса», но «лётчики» сравняли счёт благодаря дублю Трэвиса Санхайма. Победу хозяевам принёс точный бросок оформившего дубль Джонса в овертайме.

Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи, заработал показатель полезности «+1», нанёс 2 броска в створ и сделал 2 блок-шота за 17.39 на льду (4.00 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 23 броска из 26. У Ивана Проворова 3 броска, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 25.12 (первый показатель по игровому времени в команде).