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«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Панарин сделал 2 передачи

«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Панарин сделал 2 передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колумбус Блю Джекетс» одержал выездную победу в овертайме над «Филадельфией Флайерз» — 4:3.

Хозяева повели в счёте на 6-й минуте усилиями Клода Жиру, но «жакеты» вырвались вперёд ещё до свистка на перерыв – отличились Сет Джонс и Брэндон Дубински. На старте третьего периода Бун Дженнер увеличил преимущество «Коламбуса», но «лётчики» сравняли счёт благодаря дублю Трэвиса Санхайма. Победу хозяевам принёс точный бросок оформившего дубль Джонса в овертайме.

Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи, заработал показатель полезности «+1», нанёс 2 броска в створ и сделал 2 блок-шота за 17.39 на льду (4.00 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 23 броска из 26. У Ивана Проворова 3 броска, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 25.12 (первый показатель по игровому времени в команде).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 4
1:2, 0:0, 2:1, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Жиру (Конечны, Кутюрье) – 05:58 (5x5), 1:1 – Джонс (Бьёркстранд, Дубински) – 07:06 (5x5), 1:2 – Дубински (Харрингтон, Панарин) – 18:08 (5x5), 1:3 – Дженнер (Панарин) – 45:15 (5x5), 2:3 – Санхайм (Жиру, Конечны) – 52:24 (5x5), 3:3 – Санхайм (Ворачек, Гостисбер) – 54:29 (5x5), 3:4 – Джонс (Аткинсон) – 60:10 (3x3)
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