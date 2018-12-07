Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Флорида» уступила «Колорадо», несмотря на передачу Киселевича, у Дадонова «-3»

«Флорида» уступила «Колорадо», несмотря на передачу Киселевича, у Дадонова «-3»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» одержал выездную победу над «Флоридой Пантерз» — 5:2.

По итогам первых двух периодов команды обменялись двумя результативными атаками: в составе «лавин» отличились лидер бомбардирской гонки Микко Рантанен и Карл Сёдерберг, у «пантер» — Колтон Севьюр и Аарон Экблад. В заключительном игровом отрезке гости забили три гола усилиями Джея Ти Комфера, Габриэля Ландескога и оформившего дубль Сёдерберга.

Защитник «Флориды» Богдан Киселевич отметился результативной передачей. На счету Евгения Дадонова показатель полезности «-3» и 6 бросков в створ за 17 минут и 24 секунды на льду.

В активе Никиты Задорова показатель полезности «+2», бросок и 4 силовых приёма за 16.05. Владислав Каменев заработал 2 минуты штрафа (удаление было реализовано) и нанёс 2 броска за 6.02. Семён Варламов участия во встрече не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 5
1:1, 1:1, 0:3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Рантанен (Немет, Маккиннон) – 10:40 (5x5), 1:1 – Севьюр (Киселевич, Уигар) – 17:53 (5x5), 1:2 – Сёдерберг – 25:44 (4x5), 2:2 – Экблад (Макканн, Мэтисон) – 26:19 (5x4), 2:3 – Комфер (Ландеског) – 46:21 (5x5), 2:4 – Сёдерберг (Уилсон, Жирар) – 47:05 (5x5), 2:5 – Ландеског – 58:26 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент