«Флорида» уступила «Колорадо», несмотря на передачу Киселевича, у Дадонова «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» одержал выездную победу над «Флоридой Пантерз» — 5:2.

По итогам первых двух периодов команды обменялись двумя результативными атаками: в составе «лавин» отличились лидер бомбардирской гонки Микко Рантанен и Карл Сёдерберг, у «пантер» — Колтон Севьюр и Аарон Экблад. В заключительном игровом отрезке гости забили три гола усилиями Джея Ти Комфера, Габриэля Ландескога и оформившего дубль Сёдерберга.

Защитник «Флориды» Богдан Киселевич отметился результативной передачей. На счету Евгения Дадонова показатель полезности «-3» и 6 бросков в створ за 17 минут и 24 секунды на льду.

В активе Никиты Задорова показатель полезности «+2», бросок и 4 силовых приёма за 16.05. Владислав Каменев заработал 2 минуты штрафа (удаление было реализовано) и нанёс 2 броска за 6.02. Семён Варламов участия во встрече не принимал.