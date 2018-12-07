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Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон»

Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома одержал победу над «Бостон Брюинз» — 3:2.

Счёт на 3-й минуте открыл нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, сравнявшийся с Александром Овечкиным по количеству голов в сезоне (20). Равновесие восстановил Брэйден Пойнт, вышедший на второе место в снайперской гонке (21). На старте третьего периода «молнии» выстрелили дуплетом –отличились Мэтью Жозеф и Энтони Чирелли. В концовке встречи гости смогли лишь отыграть одну шайбу усилиями Давида Крейчи.

В активе Никиты Кучерова результативная передача и 3 броска в створ за 15 минут и 37 секунд, проведённых на льду (2.00 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 18.17.

«Тампа» одержала пятую победу подряд, для «Бостона» это третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 2
1:1, 0:0, 2:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Пастрняк (Кейв) – 02:04 (5x5), 1:1 – Пойнт (Кучеров, Джонсон) – 14:59 (5x5), 2:1 – Жозеф (Киллорн, Джирарди) – 42:40 (5x5), 3:1 – Чирелли – 44:03 (4x5), 3:2 – Крейчи (Пастрняк, Бэкес) – 58:15 (6x5)
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