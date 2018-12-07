Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома одержал победу над «Бостон Брюинз» — 3:2.

Счёт на 3-й минуте открыл нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, сравнявшийся с Александром Овечкиным по количеству голов в сезоне (20). Равновесие восстановил Брэйден Пойнт, вышедший на второе место в снайперской гонке (21). На старте третьего периода «молнии» выстрелили дуплетом –отличились Мэтью Жозеф и Энтони Чирелли. В концовке встречи гости смогли лишь отыграть одну шайбу усилиями Давида Крейчи.

В активе Никиты Кучерова результативная передача и 3 броска в створ за 15 минут и 37 секунд, проведённых на льду (2.00 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 18.17.

«Тампа» одержала пятую победу подряд, для «Бостона» это третье поражение кряду.