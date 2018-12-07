Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Аризоной Койотс» — 4:2. Действующие обладатели Кубка Стэнли дважды уступали в счёте, но всё же смогли взять верх.

По итогам двух периодов команды обменялись двумя результативными атаками. У «койотов» отличились Кристиан Фишер и Лоусон Круз, у гостей – Якуб Врана и Мэтт Нисканен. В концовке встречи «Вашингтону» принёс победу Андре Бураковски, а точку в матче поставил Александр Овечкин, поразивший пустые ворота.

Александр продлил результативную серию до 10 встреч. Он вышел на первое место в снайперской гонке (21-й гол), сравнявшись с Патриком Лайне («Виннипег Джетс») и Брейденом Пойнтом («Тапма-Бэй Лайтнинг»). В этой игре у Овечкина показатель полезности «+1», 4 броска в створ и 3 силовых приёма за 17.48 на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача и «+2» за 18.03. У Дмитрия Орлова передача, «+3» и 4 силовых приёма за 23.19.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (2:0) благодаря дублю Элиаса Линдхольма.