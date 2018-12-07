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Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону»

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Аризоной Койотс» — 4:2. Действующие обладатели Кубка Стэнли дважды уступали в счёте, но всё же смогли взять верх.

По итогам двух периодов команды обменялись двумя результативными атаками. У «койотов» отличились Кристиан Фишер и Лоусон Круз, у гостей – Якуб Врана и Мэтт Нисканен. В концовке встречи «Вашингтону» принёс победу Андре Бураковски, а точку в матче поставил Александр Овечкин, поразивший пустые ворота.

Александр продлил результативную серию до 10 встреч. Он вышел на первое место в снайперской гонке (21-й гол), сравнявшись с Патриком Лайне («Виннипег Джетс») и Брейденом Пойнтом («Тапма-Бэй Лайтнинг»). В этой игре у Овечкина показатель полезности «+1», 4 броска в створ и 3 силовых приёма за 17.48 на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача и «+2» за 18.03. У Дмитрия Орлова передача, «+3» и 4 силовых приёма за 23.19.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (2:0) благодаря дублю Элиаса Линдхольма.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 4
1:0, 1:2, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Фишер (Степан) – 04:48 (5x5), 1:1 – Врана (Коннолли, Кузнецов) – 25:27 (5x5), 2:1 – Круз (Казинс, Истерли) – 26:59 (5x5), 2:2 – Нисканен (Бойд, Копли) – 36:00 (5x5), 2:3 – Бураковски (Нисканен, Орлов) – 55:18 (5x5), 2:4 – Овечкин (Бекстрём) – 59:57 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Линдхольм (Годро, Джордано) – 20:50 (4x4), 2:0 – Линдхольм (Годро, Джордано) – 41:13 (5x5)
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