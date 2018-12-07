Райли Шиэн с передачи Евгения Малкина забил гол ударом из тенниса

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:2.

Одну из шайб «Питтсбурга» забросил Райли Шиэн с передачи российского нападающего Евгения Малкина. Канадский форвард забил гол ударом из тенниса. Ворота команды Барри Тротца защищал Томас Грайсс. Для воспитанника магнитогорского хоккея голевой пас стал 23-м в нынешнем сезоне.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Также на счету Малкина показатель полезности «+1», бросок в створ, блок-шот и 39% выигранных вбрасываний за 22.03 на льду (4.34 — в большинстве). Кессел набрал 4 очка (2+2), Кросби – 3 (1+2). Ассистентским хет-триком отметился Джейк Гюнцель.