Александр Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Аризоной Койотс» — 4:2. Действующие обладатели Кубка Стэнли дважды уступали в счёте, но всё же в итоге смогли взять верх.

Зачёт снайперов НХЛ

Окончательный счёт в матче установил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, поразив пустые ворота. Александр продлил результативную серию до 10 встреч. Он вышел на первое место в снайперской гонке (21 гол), сравнявшись с финном Патриком Лайне («Виннипег Джетс») и канадцем Брейденом Пойнтом («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Следом располагаются форвард «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер и нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (оба — по 20 голов).