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Гол Анисимова не помог «Чикаго» обыграть «Вегас» и прервать серию поражений

Гол Анисимова не помог «Чикаго» обыграть «Вегас» и прервать серию поражений
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома сломил сопротивление «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).

Ключевым отрезком матча стал 57-секундный интервал в третьем периоде. Сначала российский форвард «ястребов» Артём Анисимов забросил шестую шайбу в сезоне и вывел «Чикаго» вперёд. Однако уже спустя минуту «Вегас» вёл в счёте. Шайбы Джонатана Маршессо и Алекса Така разделили между собой 12 секунд. Отыграться команде Джереми Коллитона не удалось. «Блэкхоукс» потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 3
2:0, 0:2, 2:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Смит (Пасиоретти, Маршессо) – 01:28 (5x4), 2:0 – Энгелланд (Карлссон, Смит) – 08:14 (5x5), 2:1 – Тэйвз (Кемпф, Кит) – 24:00 (5x5), 2:2 – Строум (Кейн, Кит) – 36:15 (5x5), 2:3 – Анисимов – 47:14 (5x5), 3:3 – Маршессо (Смит, Теодор) – 47:55 (5x5), 4:3 – Так (Пасиоретти) – 48:07 (5x5)

Видео гола Анисимова также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома уверенно победил «Нэшвилл Предаторз» — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

Главным героем матча стал шведский новичок «косаток» Элиас Петтерссон, набравший 2 (1+1) очка. Российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин отметился голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
5 : 3
2:0, 2:1, 1:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Эдлер (Голдобин, Петтерссон) – 07:48 (5x4), 2:0 – Хорват (Виртанен, Руссель) – 19:33 (5x5), 2:1 – Хартман (Вебер, Джохансен) – 27:21 (5x5), 3:1 – Виртанен (Руссель, Хорват) – 28:57 (5x5), 4:1 – Петтерссон – 38:49 (бул), 5:1 – Эрикссон – 41:21 (5x5), 5:2 – Сиссонс (Йози, Саломяки) – 45:17 (5x5), 5:3 – Ирвин (Вебер, Сиссонс) – 58:37 (5x5)

«Ванкувер» прервал четырёхматчевую серию поражений.

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