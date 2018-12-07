Гол Анисимова не помог «Чикаго» обыграть «Вегас» и прервать серию поражений

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома сломил сопротивление «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).

Ключевым отрезком матча стал 57-секундный интервал в третьем периоде. Сначала российский форвард «ястребов» Артём Анисимов забросил шестую шайбу в сезоне и вывел «Чикаго» вперёд. Однако уже спустя минуту «Вегас» вёл в счёте. Шайбы Джонатана Маршессо и Алекса Така разделили между собой 12 секунд. Отыграться команде Джереми Коллитона не удалось. «Блэкхоукс» потерпели шестое поражение подряд.

Видео гола Анисимова также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома уверенно победил «Нэшвилл Предаторз» — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

Главным героем матча стал шведский новичок «косаток» Элиас Петтерссон, набравший 2 (1+1) очка. Российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин отметился голевой передачей.

«Ванкувер» прервал четырёхматчевую серию поражений.