Вильям Нюландер провёл первый матч в сезоне и был снят с игры в третьем периоде

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 4:5. Хозяева проигрывали 1:4, но смогли перевести встречу в дополнительное время. Однако это не спасло их поражения.

Главным событием матча стало появление в составе «Торонто» шведского форварда Вильяма Нюландера. Он пропустил 28 игр сезона из-за контрактных разногласий. Первая игра в чемпионате сложилась для Нюландера неудачно. Он провёл на льду 12 минут 29 секунд (3.06 в большинстве, показатель полезность «0») и отметился одним перехватом. Последние 10 минут третьего периода Нюландер провёл на скамейке запасных.

В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведского клуба АИК. Если бы он не успел найти себе клуб до 1 декабря, ему пришлось бы пропустить сезон в НХЛ.