Худший защитник «Лос-Анджелеса» Фанёф подправил шайбу в ворота своей команды

«Нью-Джерси Дэвилз» обыгрывает «Лос-Анджелес Кингз» в заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда Джона Хайнса ведёт со счётом 4:3, продолжается третий период.

Автором четвёртой шайбы «Дэвилз» стал американский защитник Уилл Батчер. Молодой защитник от синей линии набросил шайбу на ворота Джонатана Куика, рассчитывая, что её сумеет переправить в ворота располагавшийся на пятаке Блэйк Коулмэн. Защитник «Кингз» Дион Фанёф вмешался в развитие событий, попытавшись перехватить шайбу, но вместо этого лишь изменил её направление, и она пролетела мимо дезоориентированного Куика.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».

Фанёф является худшим защитником «Кингз» по показателю полезности в этом сезоне. До матча с «дьяволами» его полезность составляла «-13».