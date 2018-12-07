Овечкин вышел на четвёртое место по голам в пустые ворота за историю НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Аризоной Койотс» — 4:2. Действующие обладатели Кубка Стэнли дважды уступали в счёте, но всё же в итоге смогли взять верх.

Окончательный счёт в матче установил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, поразив пустые ворота. Александр продлил результативную серию до 10 встреч. Он вышел на четвёртое место по голам в пустые ворота за историю НХЛ (32 гола), повторив результат Джерома Игинлы.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Только три игрока в истории лиги, начиная с сезона-1933/34, забили больше голов в пустые ворота. Это Уэйн Гретцки (56 голов), Мариан Госса (40 шайб) и Марио Лемье (33 гола). Только российский нападающий продолжает карьеру.