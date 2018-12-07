«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес» и прервал шестиматчевую серию поражений

«Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда Джона Хайнса одержала победу со счётом 6:3 и прервала шестиматчевую серию поражений.

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Главным героем матча стал американский нападающий «Дэвилз» Кайл Палмьери, в активе которого дубль. По разу отличились Трэвис Зейджак, Уилл Батчер, Нико Хишир и Блэйк Коулмэн. Российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев очков не набрал. В составе «Кингз» заброшенные шайбу на счету Брендана Лайпсика (первый гол за команду после перехода из «Ванкувера»), Адриана Кемпе и Кайла Клиффорда.

Российский форвард Никита Щербак по-прежнему не может дебютировать за «Лос-Анджелес» из-за проблем с документами.