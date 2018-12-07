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«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес» и прервал шестиматчевую серию поражений

«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес» и прервал шестиматчевую серию поражений
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда Джона Хайнса одержала победу со счётом 6:3 и прервала шестиматчевую серию поражений.

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ

Главным героем матча стал американский нападающий «Дэвилз» Кайл Палмьери, в активе которого дубль. По разу отличились Трэвис Зейджак, Уилл Батчер, Нико Хишир и Блэйк Коулмэн. Российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев очков не набрал. В составе «Кингз» заброшенные шайбу на счету Брендана Лайпсика (первый гол за команду после перехода из «Ванкувера»), Адриана Кемпе и Кайла Клиффорда.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3 : 6
1:1, 2:3, 0:2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Палмьери (Холл, Батчер) – 13:49 (5x4), 1:1 – Лайпсик (Маззин, Мартинес) – 15:41 (5x5), 1:2 – Зейджак – 20:25 (5x5), 2:2 – Кемпе (Даути, Вагнер) – 26:59 (5x5), 2:3 – Палмьери (Холл) – 30:57 (5x5), 2:4 – Батчер (Вуд, Зейджак) – 32:28 (5x5), 3:4 – Клиффорд – 37:37 (5x5), 3:5 – Хишир (Ватанен, Холл) – 51:06 (5x5), 3:6 – Коулман (Грин, Сиверсон) – 59:52 (en)

Российский форвард Никита Щербак по-прежнему не может дебютировать за «Лос-Анджелес» из-за проблем с документами.

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