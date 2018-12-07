Элиас Петтерссон повторил достижение Ивана Глинки и Павла Буре

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома уверенно победил «Нэшвилл Предаторз» — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

Статистика Элиаса Петтерссона в регулярном сезоне НХЛ-2018/19

Главным героем матча стал шведский новичок «косаток» Элиас Петтерссон, набравший 2 (1+1) очка. Молодой швед реализовал буллит, красиво переиграв знаменитого финского вратаря Пекку Ринне. Элиас повторил достижение Ивана Глинки (сезон-1981/82) и Павла Буре (1991/92), став третьим новичком в клубной истории с реализованным буллитом в игровое время матча.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера».

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.