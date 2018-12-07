Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Итоги дня НХЛ для россиян: 10-матчевая серия Овечкина, реабилитация Бобровского

Итоги дня НХЛ для россиян: 10-матчевая серия Овечкина, реабилитация Бобровского
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 18 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и продлил результативную серию до 10 матчей. У Евгения Кузнецова результативная передача и «+2» за 18.03. У Дмитрия Орлова передача, «+3» и 4 силовых приёма за 23.19.Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 23 броска и одержал победу, прервав серию из двух поражений. Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов сделал результативную передачу и заблокировал два броска за 13 минут и 7 секунд, проведённых на льду. У Никиты Зайцева «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 20.31. Евгений Малкин отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ, блок-шот и 39% выигранных вбрасываний за 22.03 на льду (4.34 — в большинстве).

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»23 из 2688,54:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Каменев (н)«Колорадо»0+00220050%06.02
Дадонов (н)«Флорида»0+0-30600-17.24
Панарин (н)«Коламбус»0+2+10202-17.39
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+1010139%22.03
Кучеров (н)«Тампа»0+100300-15.37
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10430-17.48
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+2001046%18.03
Голдобин (н)«Ванкувер»0+1-10300-13.54
Анисимов (н)«Чикаго»1+0+1250067%18.10
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+000200-14.05
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+30141-23.01
Сергачёв (з)«Тампа»0+000032-18.17
Задоров (з)«Колорадо»0+0+20140-16.05
Киселевич (з)«Флорида»0+1-22021-12.11
Проворов (з)«Филадельфия»0+000323-25.12
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10321-20.31
Ожиганов (з)«Торонто»0+100002-13.07
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент