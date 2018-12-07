Итоги дня НХЛ для россиян: 10-матчевая серия Овечкина, реабилитация Бобровского

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 18 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и продлил результативную серию до 10 матчей. У Евгения Кузнецова результативная передача и «+2» за 18.03. У Дмитрия Орлова передача, «+3» и 4 силовых приёма за 23.19.Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 23 броска и одержал победу, прервав серию из двух поражений. Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов сделал результативную передачу и заблокировал два броска за 13 минут и 7 секунд, проведённых на льду. У Никиты Зайцева «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 20.31. Евгений Малкин отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ, блок-шот и 39% выигранных вбрасываний за 22.03 на льду (4.34 — в большинстве).

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 23 из 26 88,5 4:3 ОТ