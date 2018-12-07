Итоги дня НХЛ для россиян: 10-матчевая серия Овечкина, реабилитация Бобровского

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 18 представителей России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и продлил результативную серию до 10 матчей. У Евгения Кузнецова результативная передача и «+2» за 18.03. У Дмитрия Орлова передача, «+3» и 4 силовых приёма за 23.19.Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 23 броска и одержал победу, прервав серию из двух поражений. Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов сделал результативную передачу и заблокировал два броска за 13 минут и 7 секунд, проведённых на льду. У Никиты Зайцева «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 20.31. Евгений Малкин отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ, блок-шот и 39% выигранных вбрасываний за 22.03 на льду (4.34 — в большинстве).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|23 из 26
|88,5
|4:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|2
|0
|0
|50%
|06.02
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-3
|0
|6
|0
|0
|-
|17.24
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+2
|+1
|0
|2
|0
|2
|-
|17.39
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|1
|39%
|22.03
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|15.37
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|4
|3
|0
|-
|17.48
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|0
|0
|1
|0
|46%
|18.03
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|13.54
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|+1
|2
|5
|0
|0
|67%
|18.10
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|14.05
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+3
|0
|1
|4
|1
|-
|23.01
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|2
|-
|18.17
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+2
|0
|1
|4
|0
|-
|16.05
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+1
|-2
|2
|0
|2
|1
|-
|12.11
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|3
|2
|3
|-
|25.12
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|3
|2
|1
|-
|20.31
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+1
|0
|0
|0
|0
|2
|-
|13.07