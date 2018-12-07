Панарин — о контракте: у меня уже было три неплохих года в НХЛ, будем складывать

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заявил, что сейчас не думает о новом контракте. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом, переговоры о новом соглашении с «Блю Джекетс» российский нападающий приостановил перед стартом сезона.

«Вообще не думаю об этом. Хотя иногда мысли есть, но это ерунда. Конкретных сроков нет. Когда захочется, тогда и буду думать. Сейчас – не хочется. За Нюландера я рад. За то, что он сражался за свои права и не сдавался, гнул свою линию. Не знаю, чего он хотел, но я за него рад.

Как себя оцениваю? Это тяжелейший вопрос, на него невозможно ответить. Буду ориентироваться по рынку. Как сыграю, так и сыграю. У меня уже были три неплохих года в НХЛ, будем складывать и, исходя из этого, говорить цену.

Почему голов меньше стало? Наверное, это связано с тем, что я стал отдавать больше передач. Я такой человек, что не гонюсь за голами. Возможно, сейчас уже стал чересчур смещаться на передачи… Но в ближайшее время постараюсь это исправить», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.