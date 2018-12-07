Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не попали.

Главной звездой стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел, оформивший дубль и сделавший две голевые передачи в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2). Американский форвард стал самым результативным игроком дня.

Второй звездой стал защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс, оформивший дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ). Вторую шайбу американский защитник забросил спустя 10 секунд после начала овертайма.

Замкнул топ-3 вратарь «Калгари Флэймз» Майк Смит, одержавший победу в матче с «Миннесотой Уайлд» (2:0). Канадский вратарь отразил 31 бросок и оформил шат-аут.