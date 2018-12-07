Щербак: если был такой плохой лагерь, зачем «Монреаль» держал меня в составе?

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак поделился впечатлениями от расставания с «Монреаль Канадиенс».

«Конечно, неприятно было. С Монреалем у меня всегда будет связано много воспоминаний и положительных эмоций. Это хоккейный город с мощными хоккейными медиа. Но такова жизнь и хоккейный бизнес, надо продолжать двигаться в выбранном направлении. Всё меняется, и никогда не знаешь, что будет с тобой на следующий день. Я очень доволен, что именно «Кингз» забрали меня.

Я был единственный человек в основном составе, который не сыграл ни одной игры. Помню, мы ехали в Оттаву на поезде, и меня вызвал на разговор тренер. Он сказал, что мне надо быть быстрее в углах, быстрее из них вылезать. Это всё, что он сказал про меня, который не сыграл ни одного матча. Они считали, что у меня был плохой тренировочный лагерь. Я не то чтобы абсолютно не согласен – не хочу сказать, что у меня был лучший лагерь, но не согласен, что он был плохой. Я там, бывало, забивал два гола в двух матчах. Если у меня был такой плохой лагерь, зачем меня тогда вообще в составе держали? После того разговора в поезде появилось ощущение, что на меня здесь не особенно рассчитывают», — цитирует Щербака официальный сайт НХЛ.