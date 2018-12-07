Торторелла надел свитер на игру «Коламбуса», объяснив это борьбой с гриппом

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колумбус Блю Джекетс» одержал выездную победу в овертайме над «Филадельфией Флайерз» — 4:3.

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла находился в свитере на тренерском мостике «мундиров». Американский специалист объяснил нестандартный выбор одежды борьбой с проявлениями симптомов гриппа. Обычно наставники команд и их помощники во время матчей одеты в строгие костюмы.

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Хозяева повели в счёте на 6-й минуте усилиями Клода Жиру, но «жакеты» вырвались вперёд ещё до свистка на перерыв – отличились Сет Джонс и Брэндон Дубински. На старте третьего периода Бун Дженнер увеличил преимущество «Коламбуса», но «лётчики» сравняли счёт благодаря дублю Трэвиса Санхайма. Победу хозяевам принёс точный бросок оформившего дубль Джонса в овертайме.



