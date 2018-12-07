Источник: Юханссон в следующем сезоне может заменить Мерзликина в «Лугано»

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон в следующем сезоне может заменить Элвиса Мерзликина в «Лугано», информирует Swisshockeynews. По информации издания, шведский вратарь является приоритетной целью для «Лугано». В свою очередь Мерзликин в межсезонье, скорее всего, отправится в «Коламбус Блю Джекетс», которому принадлежат права на вратаря.

31-летний Юханссон проводит в КХЛ второй сезон. В нынешнем чемпионате Ларс одержал 12 побед в 14 матчах при коэффициенте надёжности 0,82 и проценте отражённых бросков 96,3. Ларс семь раз оставлял ворота в неприкосновенности.

Контракт Юханссона с ЦСКА истекает 30 апреля 2019 года, тогда как соглашение основного голкипера «армейцев» Ильи Сорокина будет действовать до 2020 года.