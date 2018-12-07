Директор «Северстали»: задача — попадание в плей-офф, цель вполне достижима

Директор «Северстали» Михаил Хорошков заявил, что целью череповецкого клуба на этот сезон остаётся попадание в плей-офф.

«С приходом меня на должность директора хоккейного клуба руководством была поставлена цель: попадание в плей-офф. Она была озвучена как новому главному тренеру, так и генеральному менеджеру. Сейчас все мы в одной лодке и, надеюсь, начинаем грести в правильном направлении, я в этом даже уверен. Цель вполне достижима», — цитирует Хорошкова официальный сайт клуба.

У команды Андрея Разина после 36 матчей в активе девять побед и 27 поражений. Череповецкий клуб набрал 22 очка и отстаёт от занимающего восьмое место на Западе «Витязя» на 11 баллов. При этом по потерянным очкам выше «Витязя» располагается рижское «Динамо».