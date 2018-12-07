«Северсталь» поместила в список отказов Сергея Магарилова

«Северсталь» поместила в список отказов голкипера Сергея Магарилова, информирует официальный сайт череповецкого клуба.

33-летний вратарь в нынешнем сезоне не одержал ни одной победы, проведя шесть матчей в рамках регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,49 и проценте отражённых бросков 91,3. За карьеру в лиге Магарилов выиграл 9 матчей из 42 (коэффициент надёжности — 2,97, процент сейвов — 89,0, дважды оставил ворота в неприкосновенности)

У команды Андрея Разина после 36 матчей в активе девять побед и 27 поражений. Череповецкий клуб набрал 22 очка и отстаёт от занимающего восьмое место на Западе «Витязя» на 11 баллов. При этом по потерянным очкам выше «Витязя» располагается рижское «Динамо».