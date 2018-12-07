Георгиев: если Уилсон ещё раз ударит в голову, то может завершить карьеру в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился мнением о стиле игры нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона.

«Сейчас лига борется за защиту игроков, хочет, чтобы хоккей был более безопасным. Есть много жёстких хоккеистов, которые играют по правилам, а если Уилсон за год получил четыре дисквалификации за удар в голову сопернику, то, значит, он что-то делает не так. Думаю, если Том ещё раз так поступит, то может вообще карьеру в НХЛ завершить. Хоккей должен быть более чистым, чтобы не было ударов сзади или в голову. Это нужно лиге.

Да я бы не сказал, что судят строже. Только в тех моментах, которые реально мешают игре. Например, хоккеистов часто бьют по рукам. Если ты нанесёшь травму Сидни Кросби и он вылетит на месяц, лига много потеряет. Лига делает всё возможное, чтобы техничные хоккеисты чаще находились на льду, а не на больничной койке. И это правильно. А драки как были, так и есть. Практически в каждом матче что-то происходит», — цитирует Георгиева Sport24.