«Автомобилист» — «Амур»: стали известны составы команд

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и хабаровского «Амура на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин— Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Василевский — Лямин, Гареев — Паре — Секстон;

Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;

Переляев, Чесалин — Грачёв — Хрипунов, Рассейкин.

«Амур»:



Мурыгин (Аликин);

Йордан – Атюшов, Лазарев – Пьянов – Кузнецов;

Корягин – Журавлёв, Зогорна – Рассказов – Руденков;

Кузьмин – Воробьёв, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков;

Александров, Величкин – Железков – Дедунов, Попугаев.