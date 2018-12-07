«Автомобилист» — «Амур»: стали известны составы команд

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и хабаровского «Амура на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 17:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Гуркин— Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Василевский — Лямин, Гареев — Паре — Секстон;
Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;
Переляев, Чесалин — Грачёв — Хрипунов, Рассейкин.
«Амур»:
Мурыгин (Аликин);
Йордан – Атюшов, Лазарев – Пьянов – Кузнецов;
Корягин – Журавлёв, Зогорна – Рассказов – Руденков;
Кузьмин – Воробьёв, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков;
Александров, Величкин – Железков – Дедунов, Попугаев.