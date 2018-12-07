Щедрин: «Северсталь» подбирает игроков, которые знакомы с системой Разина

Генеральный менеджер «Северстали» Михаил Щедрин прокомментировал последние изменения в составе череповецкого клуба.

«Сложившуюся ситуацию нужно менять. Сейчас новые требования, новый подход в организации игры, и под эти требования нужны люди, которые знакомы главному тренеру и которые важны в построении коллектива и построении игры.

Сейчас мы работаем в режиме 24/7. Изучаем рынок, каждый день ведём множество переговоров с разными клубами, и до 27 декабря изменений будет достаточно много. Рынок сейчас практически пустой. Квалифицированных свободных агентов мало. Кого-то достать из другого клуба тоже очень сложно. Сейчас мы подбираем игроков, которые знакомы с системой Андрея Владимировича. Ищем потенциально сильную молодёжь, пытаемся выжать максимум из тех активов, которые у нас есть», — цитирует Щедрина официальный сайт клуба.