Щербак: Ковальчук — кумир детства, надеюсь сыграть с ним в одном звене

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак поделился впечатлениями от перехода в команду из «Монреаль Канадиенс».

«Приняли очень хорошо. Здесь дружная команда, много взрослых ребят. Staples Center мне понравился. Зрителей на трибунах достаточно, хотя не аншлаг – наверное, сказывается тот факт, что у команды пока не идёт результат. Но организация в клубе на высшем уровне. Тренировочная арена – всё высший пилотаж. Видно, что команда неплохо играет, ребята борются, просто не идёт. Бывает такая полоса, что все отскоки не в твою сторону.

Я очень доволен тем, как всё обернулось. Тем более что в новой команде играет кумир моего детства. Ковальчук – отдельный фактор, который добавляет мне настроения. Помню, как он играл в «Спартаке», как они с Овечкиным разрывали всех в составе молодёжной сборной России. Помню, ходил на их благотворительный матч – смотрел большими глазами на то, как он бросает, как использует свои габариты. Сыграть с ним в одном звене? Я на это очень надеюсь. Конечно, это будет серьёзное событие в моей жизни», – цитирует Щербака официальный сайт НХЛ.