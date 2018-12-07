КХЛ дисквалифицировала нападающего «Авангарда» Давида Деарне на три матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Авангарда» Давида Деарне на три матча, информирует официальный сайт лиги. Форвард получил от судей «5+20» за толчок на борт защитника ЦСКА Мэта Робинсона.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Давида Деарне по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.



Для Деарне это не первые «5+20» в сезоне, поэтому в соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, игрок «Авангарда» получает дополнительно два матча дисквалификации и индивидуальный штраф. Канадский форвард пропустит три ближайших матча своей команды», — сказано в заявлении лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.