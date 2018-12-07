Сборная Швеции внесла изменение в состав на Кубок Первого канала

Сборная Швеции внесла изменения в состав на второй этап Евротура – Кубок Первого канала. Форвард Матиас Бром заменил Йокима Нюгарда. 24-летний Бром выступает в «Мору», в 23 матчах он набрал 12 (5+7) очков. В сборную Швеции вызван впервые.

Кубок Первого канала пройдёт с 13 по 16 декабря. Турнир пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря. Соперниками шведов будут сборные России, Финляндии и Чехии.

Полностью заявка сборной Швеции выглядит следующим образом:

Вратари: Ларс Юханссон (ЦСКА), Адам Рейдеборн («Юргорден»);

Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА), Йеспер Селлгрен («Лулео»), Филип Хольм («Торпедо»), Лукас Бенгтссон («Линчёпинг»), Йеспер Петтерссон, Том Нильссон (оба — «Юргорден»), Виктор Лёв («Йокерит»), Йоэль Перссон («Векшё»);

Нападающие: Петтер Эмануэльссон («Лулео»), Линус Юханссон, Микаэль Линдквист (все — «Ферьестад»), Матиас Бром («Мора»), Йоэль Келлман, Йеспер Боквист (оба — «Брюнес»), Ник Сёренсен («Линчёпинг»), Даниэль Бродин, Йонатан Давидсон, Якоб Лилья, Маркус Давидссон, Ахель Юнссон Фьёлльбью (все — «Юргорден»), Йон Норман («Йокерит»), Антон Ведин («Тимре»), Линус Фрёберг («Векшё»).