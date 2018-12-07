Группы поддержки «Авангарда», «Салавата», «Ак Барса», «Торпедо» вышли в плей-офф

«Чемпионат» подвёл итоги голосования в конкурсе групп поддержки команд КХЛ. В плей-офф из Восточной конференции по итогам голосования вышли группы поддержки «Авангарда», «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и «Торпедо.

Группы поддержки – неотъемлемая часть матчей КХЛ, красивые девушки в ярких костюмах танцуют, крутят кульбиты и сальто, улыбаются и заряжают эмоциями трибуны. «Чемпионат» традиционно проводит конкурс на лучшую группу поддержки. В 2016 году его выиграла группа поддержки «Спартака», а в 2017-м в голосовании победили девушки-чирлидеры «Торпедо».

Голосование проходило в хоккейном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте». Голосовать можно было до 19:00 мск 7 декабря. Далее в борьбу вступят группы поддержки команд Западной конференции.