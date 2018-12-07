«Автомобилист» в овертайме нанёс поражение «Амуру»

«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Екатеринбурге, завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев. Для выявления победителя командам потребовался овертайм, при игре 3 на 3 хозяева забросили победную шайбу уже на второй минуте.

В составе «Автомобилиста» дубль оформил Франсис Паре. Ещё одну шайбу забросил Найджел Доус, который после этого в списке лучших бомбардиров сравнялся с форвардом «Нефтехимика» Юусо Пуустиненом. Оба нападающих в нынешнем сезоне отличились по 18 раз.

«Автомобилист» в начале второго периода вёл с преимуществом в две шайбы, но гости сократили отставание. После этого екатеринбуржцы вновь довели преимущество до комфортного. В третьем периоде хабаровчане сравняли счёт, а в самой концовке соперники обменялись результативными атаками. В овертайме победную шайбу забросил Денис Бодров.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.