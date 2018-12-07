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«Автомобилист» в овертайме нанёс поражение «Амуру»

«Автомобилист» в овертайме нанёс поражение «Амуру»
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Екатеринбурге, завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев. Для выявления победителя командам потребовался овертайм, при игре 3 на 3 хозяева забросили победную шайбу уже на второй минуте.

В составе «Автомобилиста» дубль оформил Франсис Паре. Ещё одну шайбу забросил Найджел Доус, который после этого в списке лучших бомбардиров сравнялся с форвардом «Нефтехимика» Юусо Пуустиненом. Оба нападающих в нынешнем сезоне отличились по 18 раз.

«Автомобилист» в начале второго периода вёл с преимуществом в две шайбы, но гости сократили отставание. После этого екатеринбуржцы вновь довели преимущество до комфортного. В третьем периоде хабаровчане сравняли счёт, а в самой концовке соперники обменялись результативными атаками. В овертайме победную шайбу забросил Денис Бодров.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
5 : 4
1:0, 1:1, 2:3, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Паре (Секстон) – 12:47 (5x5), 2:0 – Доус (Голышев, Да Коста) – 25:59 (5x5), 2:1 – Руденков (Рассказов, Атюшов) – 37:35 (5x5), 3:1 – Паре (Доус) – 44:54 (5x4), 3:2 – Рассказов (Йордан, Зогорна) – 46:20 (5x5), 3:3 – Ушенин Вячеслав (Йордан) – 51:54 (5x3), 4:3 – Да Коста (Бодров) – 57:17 (5x5), 4:4 – Зогорна (Руденков) – 57:39 (5x5), 5:4 – Бодров (Кучерявенко) – 61:46 (3x3)
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