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Доус забросил 18-ю шайбу в сезоне и сравнялся с Пуустиненом

Доус забросил 18-ю шайбу в сезоне и сравнялся с Пуустиненом
Хоккей / КХЛ

Форвард «Автомобилиста» Найджел Доус забросил 18-ю шайбу в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Канадец отличился в матче регулярного чемпионата с «Амуром» (5:4 ОТ). В начале второго периода Доус увеличил счёт, забросив вторую шайбу своей команды. Форварду ассистировал Стефан да Коста.

В списке лучших бомбардиров КХЛ Доус делит первую строчку с нападающим «Нефтехимика» Юусо Пуустиненом. Оба форварда в нынешнем сезоне отличились по 18 раз.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

«Автомобилист» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 59 очков в 36 матчах. «Амур» после 35 матчей занимает предпоследнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице. Для хабаровчан это поражение стало пятым подряд.

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