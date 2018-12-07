Бурдасов выйдет на матч «Салавата» с рижским «Динамо» без капитанской нашивки

«Салават Юлаев» определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». В состав клуба из Уфы вернулся Антон Бурдасов, отбывший дисквалификацию. Бурдасов утратил капитанскую нашивку, которая перешла к Григорию Панину. Для Бурдасова эта дисквалификация стала уже второй в сезоне.
Бурдасов отбыл двухматчевую дисквалификацию. Осенью Бурдасов стал капитаном, получив нашивку от Панина.
«Салават Юлаев»
Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Гареев, Кугрышев – Бурмистров – Бурдасов;
Семёнов – Сергеев, Лукин – Хохряков – Майоров;
Елизаров – Коледов, Жарков – Кадейкин – Дубровский.
«Динамо»
Гудлевскис (Билялов);
Балинскис – Сотниекс, Мейя – Павловс – Гиллиес;
Алишаускас – Майоне, Кларк – Макмиллан – Мюттюнен;
Зиле – Аляев, Дарзинс – Виделль – Редлихс;
Дзанетти – Дзиеркалс, Маренис – Джериньш – Разгалс.
Матч «Динамо» Рига — «Салават Юлаев» состоится сегодня, 7 декабря. Начало – в 20:30 мск.