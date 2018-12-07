Георгиев: ощущаю себя москвичом, считаю себя россиянином

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев заявил, что он не обижается на партнёра по команде Павла Бучневича, который его в шутку назвал «не нашим, а болгарином». Георгиев заявил также, что считает себя россиянином, хотя у него есть и болгарский паспорт.

«Я себя ощущаю москвичом. Родители туда переехали, когда мне ещё и годика не было. Жил я в столице России до 18 лет, Москву считаю своим первым домом. За сборную России я играл на молодёжном чемпионате мира, считаю себя россиянином. И очень буду рад вызову в национальную команду в будущем.

Часто ли бываю в Болгарии? Был как раз летом, с родителями на неделю поехали на море. Родственники остались, но не близкие», — цитирует российского голкипера Sport24.