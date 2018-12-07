Шумаков прошёл драфт отказов и расторг контракт с «Вашингтоном»

Российский форвард Сергей Шумаков прошёл драфт отказов и расторг контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Эллиот Фридман.

Накануне стало известно, что «Вашингтон» отправил Шумакова на драфт отказов. Российский форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играя только за фарм-клуб. В десяти играх АХЛ Шумаков провёл десять матчей, записав в свой актив 4 (3+1) балла при показателе полезности «+3».

27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.