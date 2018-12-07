Щербак получил рабочую визу и может дебютировать за «Лос-Анджелес» с «Вегасом»

Нападающий Никита Щербак получил рабочую визу США и теперь может выступать в составе «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает журналист LA Kings Insider Джон Розен. Ранее «короли» забрали россиянина с драфта отказов у «Монреаль Канадиенс». Одновременно с этим «Лос-Анджелес» отправил в АХЛ другого нападающего, Остина Вагнера.

Дебют Щербака может состояться уже в следующем матче с «Вегас Голден Найтс», который пройдёт в ночь с 8 на 9 декабря мск.

Щербак был выбран на драфте НХЛ в 2014 году в первом раунде под общим 26-м номером. В этом сезоне россиянин провёл пять матчей за фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ, забросив одну шайбу. За карьеру в НХЛ он сыграл 29 матчей и набрал 7 (5+2) результативных баллов.