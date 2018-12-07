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«Салават Юлаев» нанёс рижскому «Динамо» шестое поражение подряд

«Салават Юлаев» нанёс рижскому «Динамо» шестое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нанёс поражение рижскому «Динамо». Матч, проходивший в Риге, завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Уже к пятой минуте матча уфимцы вели с преимуществом в две шайбы, отличились Владислав Лукин и Пётр Хохряков. Во втором периоде хозяева сравняли счёт благодаря шайбам Кристапса Сотниекса и Виталия Павлова. Победу «Салавату Юлаеву» принёс дубль Йоонаса Кемппайнена. Финский легионер отличился в концовке второго периода, а ещё одну шайбу забросил после того, как хозяева сняли вратаря.

Это поражение стало для рижского «Динамо» уже шестым подряд. «Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд.

«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции шестое место. «Динамо» в Западной конференции располагается на девятой строчке.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
2 : 4
0:2, 2:1, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Лукин (Майоров) – 02:33 (5x5), 0:2 – Хохряков (Бурмистров, Арзамасцев) – 04:25 (5x4), 1:2 – Сотниекс (Балинскис, Дарзиньш) – 27:28 (5x4), 2:2 – Павлов (Дзанетти, Балинскис) – 36:25 (5x5), 2:3 – Кемппайнен (Хартикайнен) – 39:26 (5x4), 2:4 – Кемппайнен – 58:54 (en)
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