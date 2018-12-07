«Салават Юлаев» нанёс рижскому «Динамо» шестое поражение подряд

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нанёс поражение рижскому «Динамо». Матч, проходивший в Риге, завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Уже к пятой минуте матча уфимцы вели с преимуществом в две шайбы, отличились Владислав Лукин и Пётр Хохряков. Во втором периоде хозяева сравняли счёт благодаря шайбам Кристапса Сотниекса и Виталия Павлова. Победу «Салавату Юлаеву» принёс дубль Йоонаса Кемппайнена. Финский легионер отличился в концовке второго периода, а ещё одну шайбу забросил после того, как хозяева сняли вратаря.

Это поражение стало для рижского «Динамо» уже шестым подряд. «Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд.

«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции шестое место. «Динамо» в Западной конференции располагается на девятой строчке.