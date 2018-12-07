Мозес: всегда приятно играть в Ярославле, здесь царит особенная атмосфера

Форвард «Йокерита» Стив Мозес прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Ярославле, завершился победой гостей со счётом 3:0, Мозес оформил дубль.

«Победа над «Локомотивом» позволила нам вздохнуть с облегчением. Мы начинаем выездную серию.

Я играл здесь, в Ярославле, неоднократно, всегда тяжело. Для нас матч был очень важным. Рады, что победили. Это большая победа. Матч получился жёстким.

Считаю ли эту арену особенной для себя (в 2014 году Мозес также забросил две шайбы в Ярославле. — Прим. «Чемпионата»)? Пожалуй, да. Как я сказал, здесь всегда такая атмосфера, которая позволяет прочувствовать важность игры. Вне зависимости от времени года, здесь всегда полные трибуны», — сказал Мозес в интервью пресс-службе «Йокерита».