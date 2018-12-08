У арбитра КХЛ, которого ударил Каюмов, диагностировали черепно-мозговую травму

Линейный арбитр из Республики Беларусь Иван Дедюля, обслуживавший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Йокерит» (0:3), был доставлен в больницу после инцидента с участием форварда «железнодорожников» Артуром Каюмовым. У арбитра диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Спорт-Экспресс».

В третьем периоде при счёте 0:3 Каюмов провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена, попав ему в голову. После этого завязалась драка, лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов нанёс одному из судей удар в лицо. Он получил 5+20 за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй.

Дедюля находится в одной из больниц Ярославля.