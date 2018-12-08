Каюмов: не целился в судью, никакого умысла с моей стороны не было

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов принёс извинения белорусскому арбитру Ивану Дедюле, который получил повреждение во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3). В третьем периоде при счёте 0:3 Каюмов провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена, попав ему в голову. После этого завязалась драка, лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов нанёс одному из судей удар в лицо. Он получил 5+20 за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй. Дедюля был доставлен в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

– Мне потом объяснили, что не стоило было этого делать. Я всё прекрасно понимаю, виноват. Но никакого умысла с моей стороны не было. Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча подошёл к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов.

Мне хотят дать больше, чем предусмотрено регламентом? Я не могу повлиять на чьи-то решения. Но у меня никогда не было проблем с судьями, да и удалялся я редко. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно.

Что касается эпизода с моим нарушением, то там я виноват – не спорю. Был удар в голову и мне справедливо выписали большой и дисциплинарный штраф», — цитирует Каюмова «Спорт-Экспресс».

Форвард «Локомотива» Каюмов был удалён за удар судьи