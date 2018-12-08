Панарин: деньги — это свобода. Не надо никому лизать задницу

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал о своем отношении к деньгам.

«Почему новый раунд переговоров с «Коламбусом» в январе? Да просто сейчас хочу в хоккей поиграть. Я был категоричен летом. Но сейчас не так категоричен. Поэтому поговорим в январе.

Сумма? Деньги — это не ерунда. Все хотят хорошо жить. Помню, как я в детстве ходил и мечтал о хорошей машине. Это рождало голод, и я шёл к своей цели. Не за деньгами гнался. А то обо мне скажут: «Меркантильная собака!»

Но вообще смотрел интервью Максима Галкина, и он правильно сказал. Деньги — это свобода. Ты не зависишь ни от кого. Можешь жить, где угодно. Не надо никому лизать задницу. Очень жаль таких людей, кто так вынужден делать, если начальник выше них. Много детей, а зарплаты не хватает. Или со здоровьем проблемы. Это очень тяжело. Так вот, деньги позволяют тебе не зависеть ни от кого», — приводит слова Панарина «Советский спорт».