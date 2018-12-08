Константин Климонтов покинул «Барыс»

Хоккейный клуб «Барыс» и защитник Константин Климонтов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт команды из Казахстана.

Климонтов подписал однолетнее соглашение с «Барысом» 13 сентября. В текущем сезоне 28-летний защитник провёл в составе астанинского клуба 23 матча в КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

В апреле Климонтов покинул «Трактор», расторгнув соглашение с челябинской командой по обоюдному соглашению сторон. В сезоне-2017/18 27-летний хоккеист провёл 6 матчей в регулярном чемпионате и 11 – в розыгрыше Кубка Гагарина. Защитник не отметился очками и заработал показатель полезности «-5» при 12 минутах штрафа.

Помимо «Трактора» Климонтов имеет опыт выступления в КХЛ за «Витязь». В общей сложности он сыграл 252 матча, забросил 7 шайб и отдал 27 результативных передач.