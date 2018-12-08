Панарин: хотел нарядиться Хабибом на Хэллоуин, прыгал бы на всех с барной стойки

Российский нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, как выбирал костюм на Хэллоуин. Форвард отметил, что хотел нарядиться в костюм Хабиба Нурмагомедова.

«Мы с Серёгой вырядились медведями. Костюмы выбирали девчонки. А мы – как модели. Но если честно, я хотел бы нарядиться Хабибом. Прыгал бы на всех с барной стойки! Ну а Бобровский – это Макгрегор», — приводит слова Панарина «Советский спорт».

В минувшем сезоне Панарин набрал 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+23». Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» были приостановлены стороной игрока после начала сезона.