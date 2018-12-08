Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Эдмонтон» разгромил «Миннесоту» в первом матче Зыкова

«Эдмонтон» разгромил «Миннесоту» в первом матче Зыкова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду разгромил «Миннесоту Уайлд» — 7:2 (3:1, 0:0, 4:1).

Дубль в составе победителей оформил Леон Драйзайтль, по голу на счету Райана Ньюджента-Хопкинса, Коннора Макдэвида, Зака Кассиана, Алекса Чиассона и Дарнелла Нурса. У «дикарей» отличились Маркус Фолиньо и Нино Нидеррайтер.

За «Эдмонтон» дебютировал Валентин Зыков. На его счету 2 минуты штрафа, 2 силовых приёма и один заблокированный бросок за 11 минут и 41 секунду на льду (0.56 – в большинстве).

Хозяева одержали пятую победу в шести последних матчах. Они закрепились на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками. «Миннесота» (32) – девятая.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2018, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
7 : 2
3:1, 0:0, 4:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Драйзайтль (Макдэвид) – 04:14 (5x5), 2:0 – Ньюджент-Хопкинс (Хайра, Нурс) – 07:44 (5x5), 3:0 – Макдэвид (Расселл, Гравел) – 08:42 (5x5), 3:1 – Фолиньо (Хендрикс, Браун) – 10:38 (5x5), 4:1 – Кассиан (Лучич, Беннинг) – 41:51 (5x5), 4:2 – Нидеррайтер (Паризе, Койл) – 47:32 (5x5), 5:2 – Драйзайтль (Макдэвид) – 50:34 (5x5), 6:2 – Чиассон (Хайра, Ларссон) – 53:48 (5x5), 7:2 – Нурс (Драйзайтль, Макдэвид) – 57:09 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент