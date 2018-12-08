«Эдмонтон» разгромил «Миннесоту» в первом матче Зыкова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду разгромил «Миннесоту Уайлд» — 7:2 (3:1, 0:0, 4:1).

Дубль в составе победителей оформил Леон Драйзайтль, по голу на счету Райана Ньюджента-Хопкинса, Коннора Макдэвида, Зака Кассиана, Алекса Чиассона и Дарнелла Нурса. У «дикарей» отличились Маркус Фолиньо и Нино Нидеррайтер.

За «Эдмонтон» дебютировал Валентин Зыков. На его счету 2 минуты штрафа, 2 силовых приёма и один заблокированный бросок за 11 минут и 41 секунду на льду (0.56 – в большинстве).

Хозяева одержали пятую победу в шести последних матчах. Они закрепились на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками. «Миннесота» (32) – девятая.