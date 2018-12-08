Хоккеисты «Торонто» Нюландер и Капанен попали в ДТП

Нападающие «Торонто Мэйпл Лифс» Уильям Нюландер и Каспери Капанен попали в дорожно-транспортное происшествие, информирует официальный сайт лиги. Сообщается, что хоккеисты не пострадали и примут участие в следующем матче.



Авария произошла во второй половине пятницы на Киплинг Авеню вскоре после того, как хоккеисты вышли из тренировочного центра «Мэйпл Лифс». Неизвестно, кто был за рулём.



Напомним, Нюландер несколько дней назад подписал новый контракт с «Торонто». В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведского клуба АИК. Если бы он не успел найти себе клуб до 1 декабря, ему пришлось бы пропустить сезон в НХЛ.



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