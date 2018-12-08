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QMJHL: Завгородний оформил дубль, в трёх играх у форварда пять очков

QMJHL: Завгородний оформил дубль, в трёх играх у форварда пять очков
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Римуски» Юниорской лиги Квебека Дмитрий Завгородний набрал 3 очка (2+1) во встрече с «Шовинганом» (9:1). 18-летний хоккеист записал в свой актив 5 (3+2) баллов в последних трёх матчах.

Всего в 30 матчах текущего регулярного чемпионата российских хоккеист отметился 38 (17+21) баллами при показателе полезности "+14" и четырёх минутах штрафного времени.

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