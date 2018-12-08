Анисин: несправедливо, что в России много пишут об НХЛ и ничего — о Румынии

Нападающий Михаил Анисин прокомментировал подписание контракта с румынским клубом «Чиксереда».



«Перезванивался с форвардом „Чиксереды“ Андреем Таратухиным, в своё время мы вместе выступали за „Металлург“. Но звал не только он, но и руководство клуба. В принципе в КХЛ переходы закрываются через 20 дней, но я не стал ждать и выбрал румынский вариант, тем более что интерес со стороны клуба был высокий.



Не совсем справедливо, когда в России очень много пишут об НХЛ и практически ничего не пишут о чемпионате Румынии, где тоже много наших легионеров. Надеюсь, ситуация будет меняться.



Не еду в Румынию заканчивать, для меня это новый вызов. Стабильная игровая практика, доверие тренеров — сейчас это самое главное. В 30 лет чувствую себя как 25-летний, результаты тестов это подтверждают. В общем сделаю всё возможное, чтобы вернуться в КХЛ. Румыния и „Чиксереда“ — профессиональный шаг в этом направлении», — цитирует игрока Russia-Hockey.ru.

Михаил Анисин продолжит карьеру в румынской «Чиксереде»