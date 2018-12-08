«Даллас» — «Сан-Хосе»: Ничушкин вновь не играл по решению тренера

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Как сообщается, российский нападающий Валерий Ничушкин не принимал участия в матче по решению тренера. Напомним, Ничушкина можно отправить в АХЛ только через драфт отказов.



На счету Валерия 4 (0+4) очка в 22 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 33 секунды и показателе полезности «0».

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Счёт на 10-й минуте встречи открыл форвард «акул» Эвандер Кейн. Во втором периоде Маттиас Янмарк восстановил равновесие, а в начале третьего игрового отрезка техасцы выстрелили дуплетом — отличились Миро Хейсканен и Бретт Ритчи. Гости смогли отыграть одну шайбу усилиями Логана Кутюра.